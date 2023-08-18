«Теперь у психиатра»: внучке Олега Табакова срочно понадобилась помощь врача

Внучка покойного актера Олега Табакова попала в одну из столичных больниц. Дело в том, что она неудачно упала и разбила губу. Об инциденте рассказала мать девочки.

С рождения внучка Олега Табакова и Марины Зудиной была любительницей приключений. Накануне актриса Софья Синицына выложила в свой микроблог фотографию с дочерью. На снимке видно, как девочка лежит на лавке в медучреждении в ожидании приема врача.

Звездная мама уже успела понервничать из-за буйного характера ребенка и решила подойти к сложившейся ситуации с юмором. Она намекнула, что еще одно такое происшествие – и она может ехать в психиатрическую клинику.

«Миа упала и разбила губу до крови. Теперь у психиатра обе», – кратко прокомментировала Синицына.

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А теперь давайте выберем худшего мужа по фотографии.