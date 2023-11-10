Лена Ленина едва не потеряла несколько тысяч евро из-за мошенников

Лена Ленина отомстила мошеннику, который пытался продать ей антиквариат, об этом сообщает Kp.ru.

Знаменитая писательница и предпринимательница Лена Ленина уже давно живет в Париже. Она очень любит предметы старины и часто ходит по блошиным рынкам в поисках редкого антиквариата. Недавно Ленина наткнулась на скульптуру мраморного ангела с крыльями. За нее продавец просил несколько тысяч евро.

«Молодой симпатичный продавец Абдула утверждал, что шедевр подлинный и авторства Моро, но ему срочно нужны деньги», - рассказала звезда.

Низкая стоимость в несколько тысяч евро смутила писательницу, она посчитала, что это может быть подделка. Тогда она решила обратиться к знакомому, который сразу же предупредил подругу о том, что ее пытаются обмануть.

Ленина решила не уходить с рынка и отомстила нечестному продавцу - она сфотографировала его карточку и позвонила в банк, заявив, что нашла кредитку на улице. В банке заявили, что заблокируют карту.

«Вот так я и несколько тысяч сэкономила, и негодяю отомстила! Берегитесь, в смутные времена экономического кризиса всегда процветают разные виды мошенничеств!» - заявила Ленина.

Ранее мы писали о том, что Лена Ленина получила щедрый подарок от миллиардера, с которым застряла в лифте.