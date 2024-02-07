Лекарство могло попасть в десерт: Валиева заявила на суде о вине дедушки в скандале с допингом

Фигуристка Камила Валиева в Спортивном арбитражном суде (CAS) заявляла, что вещество триметазидин могло попасть в организм через десерт, приготовленный дедушкой. О соответствующей версии стало известно после публикации мотивировочной части решения.

По словам спортсменки, родственник иногда готовил десерт.

«Камила Валиева заявила, что триметазидин попал в организм через клубничный десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он измельчал лекарства», - говорится в решении CAS, которое приводит StarHit.

Отмечается, что суд не поверил в эту версию.

Также спортсменка предполагала, что лекарство попало с разрешенными препаратами. По третьей версии, имели место происки конкурентов.

Как пишет mk.ru, Валиева упомянула чемпионат России в Санкт-Петербурге, где было много незнакомых людей, а родственники участников имели доступ к раздевалкам и местам приема пищи.

В суде подчеркнули, что защита фигуристки не предоставила подтверждений ее слов.

Ранее тренер Александр Жулин заявлял, что допинг Валевой мог дать «какой-то идиот». По его мнению, 17-летняя спортсменка «слишком одаренная, талантливая», поэтому ее могли подставить. Жулин считает, что Валиевой придется завершить карьеру, тем более что она не сможет тренироваться на катках.