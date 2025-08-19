Лекарства стоят дороже пенсии в 38 тысяч: Виталий Бородин показал Ирине Родниной, как живут пенсионеры в РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин ответил Ирине Родниной, пристыдившей россиян, которые жалуются на маленькую пенсию. В своем Telegram-канале политик показал, как «на самом деле живут» российские пенсионеры, нуждающиеся в помощи.

В личном блоге Виталий Бородин опубликовал видео, на котором продемонстрированы условия жизни одного из российских пенсионеров. Глава ФПБК отметил, что 83-летний мужчина не может обходиться без лекарств, стоимость которых больше его пенсии. В то же время политический деятель напомнил, как Ирина Роднина утверждала, что в стране достаточно льгот для граждан.

«Ирине Родниной скинули видео, чтобы она наконец поняла, как люди на самом деле живут. На записи — 83-летний пенсионер. Его пенсия после 80 лет — 38 тысяч. <…> Этот дедуля после ковида дышит только через аппарат за 45 тысяч — и тот работает всего год. К нему еще нужны расходники — по 1–1,5 тысячи каждый месяц. Плюс лекарства — от 5 до 10 тысяч, слуховой аппарат за 15 тысяч, баллон с кислородом за тысячу (хватает на полчаса, чтобы не задыхаться). Без него он просто прикован к дому. А еще коммуналка — зимой по 7 тысяч выходит, еда, бытовая мелочевка…» — заявил Виталий Бородин.

Политик подчеркнул: примерно в таких условиях в России живут многие пенсионеры, всю жизнь отработавшие на заводе. Виталий Бородин возмутился словами Ирины Родниной о том, что государство ничем не обязано своим гражданам.

«В этом видео — чистая правда, без прикрас. Так живет обычный пенсионер, который 40 лет пахал на заводе у сварочного аппарата. А Роднина в это время разглагольствует в Госдуме, мол, "государство никому ничего не должно". И сразу вопрос: а кто, по-твоему, должен?» — высказался глава ФПБК.

Напомним, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ирина Родина заявила, что в стране и так «достаточно льгот и послаблений» для пенсионеров.

«Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», — отметила Ирина Роднина.

Ранее певица Ольга Зарубина заявила, что недовольна своей пенсией: «Нищенская, смехотворная, на нее прожить нельзя».