«Кровотечение не остановили»: Станислава Садальского экстренно госпитализировали посреди ночи

Ночью 24 января в Боткинскую больницу Москвы был экстренно доставлен заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. О госпитализации рассказал сам актер, выйдя на связь в личном Телеграм-канале.

Садальский поделился с поклонниками, что ночью его состояние ухудшилось, поэтому пришлось прибегнуть к помощи медиков. О точной причине недомогания пока неизвестно, но у артиста есть свои предположения. В основном это переживания и смерти друзей. Напомним, что в последние месяцы Станислав фигурирует во многих скандалах, включая разбирательства с Татьяной Кравченко и Александрой Захаровой.

«Ночью по скорой забрали в Боткинскую больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты, ксалерто 20 мг, лимоны, имбирь… Пока кровотечение не остановили … Прекрасное состояние больницы», - написал в блоге артист.

Сам актер пока не знает, насколько серьезно его состояние, но надеется, что в скором времени его поставят на ноги. Уже завтра, 25 января, он должен лететь в Мурманск, и пропускать рейс он не собирается. Садальский попросил фанатов пожелать ему удачи, чтобы все в итоге прошло хорошо.

Ранее стало известно об ухудшении состояния здоровья актера Александра Збруева. Ему на дом срочно вызвали врачей из-за резкого скачка давления.