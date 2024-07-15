«Лейсан, я не люблю тебя»: Павел Воля сделал неожиданное заявление

Шоумен Павел Воля при каждой возможности признается в любви жене, телеведущей и бывшей гимнастке Ляйсан Утяшевой. В его авторском шоу на ТНТ это стало традицией, однако юмористу пришлось ее нарушить из-за гостьи с созвучным именем.

Программу «Шоу Воли» посетили ведущие «Утро.ТНТ», среди которых была Лейсан Тугушева. Девушка в шутку попросила Волю больше не признаваться ей в любви.

«Официально заявлю на федеральном канале: Лейсан, я не люблю тебя. Нет, внимание! Ты же Лейсан? Лейсан, я не люблю тебя. Ляйсан, я люблю тебя», — заявил Павел.

При этом Тугушева не стала скрывать, что такое откровенное заявление ее обидело. С ней согласился и соведущий Воли, комик Илья Соболев.

«Хорошо, давайте помягче. Лейсан, я не так сильно люблю тебя, как Ляйсан…. Так, все! Не путайте, мне еще домой возвращаться»,— отшутился Воля.

Ранее певица, актриса, ведущая и модель Анна Калашникова объяснила, что брак комика Павла Воли и Ляйсан Утяшевой такой крепкий, так как вся инициатива в отношениях исходит от мужчины.