«Я вижу, как Павел каждый день признается в любви»: Анна Калашникова раскрыла секрет брака Воли и Утяшевой

Известная певица, актриса, ведущая и модель Анна Калашникова посетила Пушкинский бал, который проходит сегодня в московском Гостином дворе. Корреспонденту сайта «Страсти» удалось выяснить у знаменитости, почему брак комика Павла Воли и Ляйсан Утяшевой до сих пор не распался.

Тема звездных разводов особенно актуально в последнее время из-за расставания певицы Алсу с мужем Яном Абрамовым. Пара пробыла в браке почти 18 лет. Павел и Ляйсан лишь только подбираются к этому числу. По словам Калашниковой, в отношениях стендапера и бывшей гимнастки инициатива больше исходит от главы семейства. Он не устает напоминать, как важна для него вторая половинка.

«Все таки я думаю, что больше инициатива исходит от мужчины. Естественно, женщина — это шея, но если мужчина не захочет, то трудно его обуздать. Я вижу, как Павел признается в любви, дает ей (Ляйсан — прим. "Страсти") эту энергию. Она, в свою очередь, раскрывается и дает эту же энергию в ответ. Очень хотелось бы, чтобы этот брак был на долгие-долгие годы», — заявила Калашникова.