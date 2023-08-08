«Легла под нож хирурга»: актриса Екатерина Волкова рассказала, почему сделала пластику

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что ложилась под нож хирурга. По словам звезды, она сделала блефаропластику, чтобы облегчить жизнь операторам на съемочной площадке. Об этом женщина поведала в беседе с WomanHit.ru.

СМИ и пользователи Сети сейчас активно обсуждают громкую историю с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Певица Слава высказалась о некомпетентности специалиста, который делал ей грудь. А Любовь Успенская поддержала коллегу.

Екатерина Волкова боится проводить подобные эксперименты с грудью.

«Для меня, как и для каждой женщины, это такой очень важный материнский орган. И его лучше не трогать», – призналась звезда.

Актриса уверена, что нет необходимости поправлять именно бюст. Так как любящий мужчина примет женщину с любой грудью. Но она вспомнила случай, когда один подписчик порекомендовал ей круговую подтяжку. Артистка не стала прислушиваться к его совету.

«Все что мне не нравилось, я исправила, легла под нож хирурга», – откровенно рассказала Екатерина.

По словам Волковой, она сделала блефаропластику. Звезда объяснила свое решение тем, что операторы на съемочной площадке «устали бороться» с ее генетической наследственностью. Актриса была недовольна тем, что у нее есть мешочек под левым глазом. Главное, что она осталась довольна результатом.

Ранее мы писали, что у 39-летней актрисы Екатерины Волковой появился тайный воздыхатель. В социальных сетях кинозвезда выложила видеоролик, в котором показала подписчикам шикарный букет из тридцати трех пионов. Цветы привезли прямо к служебному входу театра МХАТ имени Горького.