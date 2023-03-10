«Легла под нож»: Анастасию Волочкову с перекошенным лицом заподозрили в неудачной пластике

«Рот наехал на ухо», «Настя легла под нож или переборщила с фильтрами?», «Это не операция, просто Волочкова решила сделать себя еще красивей при помощи фильтров, но что-то пошло не так», «Реально рот на щеке теперь», — пишут в комментариях.

Балерина не отвечает на гневные высказывания поклонников и продолжает жить так, как ей нравится. Она демонстрирует в соцсетях все атрибуты роскошной жизни: шубы, драгоценности и отдых на шикарных курортах. Анастасия также делится полезными советами, как сохранить молодость и стройность.

Ранее мы писали о том, как 47- летняя Волочкова назвала насыщенную интимную жизнь залогом стройности. «Чтобы женщины худели, нужен секс, а не гантели», — высказалась знаменитость.

Кроме того, балерина сообщила и о том, что в ее жизни присутствует строгая диета. Рацион звезды состоит из салатных листьев, легких овощных супов и вареных яиц.