«Легла под нож»: Анастасию Волочкову с перекошенным лицом заподозрили в неудачной пластике
Резко изменившуюся Анастасию Волочкову заподозрили в неудачной пластике.
Фото: Starface.ru
Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова всегда гордилась своей природной красотой и уверяла, что ни разу не ложилась под нож пластического хирурга. Но на днях 47-летняя балерина опубликовала новое фото, на котором предстала с изменившимся лицом. Многие поклонники решили, что скандальная блондинка пошла по стопам своих коллег и обратилась к специалисту.
Знаменитость лежала на массажном столе в боди красного цвета. Балерина показала свои стройные ноги и грудь, которую решила не прикрывать нижним бельем. Анастасия выглядела очень свежо, но ее лицо сильно изменилось. Пользователи Сети отметили, что оно «перекошено». Многие написали, что Волочкова показала себя после пластической операции, а другие уличили артистку в любви к фотошопу. Так или иначе, женщина была непохожа на себя.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Рот наехал на ухо», «Настя легла под нож или переборщила с фильтрами?», «Это не операция, просто Волочкова решила сделать себя еще красивей при помощи фильтров, но что-то пошло не так», «Реально рот на щеке теперь», — пишут в комментариях.
Балерина не отвечает на гневные высказывания поклонников и продолжает жить так, как ей нравится. Она демонстрирует в соцсетях все атрибуты роскошной жизни: шубы, драгоценности и отдых на шикарных курортах. Анастасия также делится полезными советами, как сохранить молодость и стройность.
Ранее мы писали о том, как 47- летняя Волочкова назвала насыщенную интимную жизнь залогом стройности. «Чтобы женщины худели, нужен секс, а не гантели», — высказалась знаменитость.
Кроме того, балерина сообщила и о том, что в ее жизни присутствует строгая диета. Рацион звезды состоит из салатных листьев, легких овощных супов и вареных яиц.