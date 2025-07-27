«Легкой смерти надо бы просить»: Леонид Якубович отказался отмечать юбилей

Леонид Якубович накануне юбилея заявил, что мечтает о легкой смерти. Об этом сообщает ТАСС.

31 июля ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович отметит свое 80-летие. Артист признался, что не собирается устраивать пышное торжество в свою честь.

«День рождения отмечать не собираюсь. Не собираюсь по многим причинам. В том числе и потому, что за последние пару десятков лет, а может быть, и больше, я убедился, что мы перестали вообще устраивать праздники», — рассказал он.

Сейчас Якубович занимается написанием книги, в которой планирует рассказать о своей жизни и путешествиях по миру. Пока телеведущий не дописал ее, однако о последней главе не только книги, но и своей жизни, он задумывается часто.

«Для меня это могло бы стать эпиграфом к концу: „Легкой жизни я просил у бога, легкой смерти надо бы просить“. Вот это единственное, о чем я мечтаю. Чтобы раз, и все, и никому не доставлять никаких неприятностей. Все остальное не имеет никакого значения», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что дочь телеведущего Леонида Якубовича поразила резкой сменой образа.