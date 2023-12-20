«Легкое помутнение»: представитель Анатолия Цоя рассказала о его состоянии

Представитель Анатолия Цоя рассказала о состоянии певца после обморока, об этом пишет Пятый канал.

20 декабря стало известно о том, что Анатолий Цой упал в обморок во время съемок нового клипа. Съемочная группа не сразу поняла, что произошло, однако вскоре персонал помог музыканту подняться на ноги.

По словам пиар-менеджера певца, Катерины Урловой, сейчас с Цоем все в порядке.

«Сейчас Анатолий уже в порядке, уже в работе. Видимо, это было какое-то легкое помутнение от перенапряжения», — рассказала она.

Возможной причиной потери сознания Урлова назвала плотный график музыканта перед Новым годом.

«Как ни крути, график дает о себе знать. Концерты, перелеты. Анатолий не раз говорил, что к декабрю уже совершил более 100 перелетов по миру, видимо это сказалось на состоянии», — добавила она.