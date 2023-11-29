Известный певец Анатолий Цой рассказал, как приобрел сразу две квартиры в Дубае. Об этом пишет «Леди Mail».

По словам музыканта, он принял участие в аукционе, на котором один из застройщиков разыгрывал возможность покупки недвижимости в крупнейшем городе ОАЭ.

«И мне повезло – я такую возможность получил. После чего пришлось искать деньги на первый взнос», – признался Цой.

В результате артист с разницей в один месяц стал обладателем сразу двух дорогостоящих квартир. Первая жилплощадь расположена в элитном районе Bluewaters, другая – Central Park, уточнил он.

Кроме того, Цой отметил, что своему финансовому успеху он во многом благодарен родителям, которые приучили его с ранних лет ценить и откладывать деньги. Он подчеркнул, что никогда не использовал деньги впустую, а тратил их на действительно важные вещи – квартиру, автомобиль и собственный бизнес.

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