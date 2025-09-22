«Легкие деньги опасны»: звезда Comedy Woman Надежда Ангарская осталась без квартиры из-за финансовой пирамиды

Российская юмористка Надежда Ангарская рассказала, как попала в финансовую пирамиду. В эфире программы телеканала НТВ звезда Comedy Woman призналась, что из-за этого ей пришлось продать квартиру в Москве.

Случилось это в 2018 году. По словам артистки, создатели пирамиды «обхаживали» ее два года. По делу о мошенничестве до сих пор идет следствие. Кроме нее жертвами аферы стало множество других людей.

Она поделилась, что в то время зарабатывал немного, и ей едва хватало на жизнь. В противном случае, она себе такого «никогда не позволила бы».

«У меня была квартира, которую я первую купила в Москве… И в итоге мне ее пришлось продать, чтобы закрыть все долги и кредитные карты, потому что в этой пирамиде были 4 млн… карточки кредитные на 900 (тысяч рублей), то есть нормально вообще», — поведала Ангарская.

В итоге, признается юмористка, она осталась с шестью кредитами и без жилья. Однако с человеком, который уговорил ее вложиться в пирамиду, общаться она не перестала.

«Он был под следствием. Тоже потерял много денег. Но сравнить его потери с моими заработками — несравнимо. Но я считаю, что каждый, кто принимает решение и несет свои деньги, сам несет ответственность. Легкие деньги всегда опасны», — заключили Надежда.

