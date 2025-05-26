«Рожать хочется»: Надежда Ангарская мечтает о третьем ребенке

Актриса, стендап-комик, телеведущая Надежда Ангарская рассказала о желании родить третьего ребенка и сделать пластическую операцию. Звезда Comedy Woman дала интервью сайту «Страсти».

«После рождения второго ребенка захотелось третьего. Но я понимаю, что мне уже 42 года. Осталось не так много времени, чтобы родить. Вроде как карьерой надо заниматься, планы, амбиции. Мы не молодеем и немного теряем в своих силах. Но есть желание творить, вот я и натворила спектакль «Свидание вслепую». Пока я была беременна, писался стендап «Я худею». Это мой первый сольный стендап-концерт. Дети дают женщине пинок, назовем это так, заряд творить и достигать», – поделилась артистка.

Надежда призналась, что мечтает о дочери. У нее уже есть двое сыновей.

«Хочется дочку, но, если будет не дочка, слава Богу, будет сыночек. Три пацана, ну и прекрасно», – объяснила звезда.

Теледива также высказалась о пластической операции. Она готова на это, но хотела бы совместить с рождением ребенка.

«Я отношусь положительно (к пластике, - прим. ред.), если это не чересчур и не под копирку, когда все одинаковые. Девчонки, конечно, если хочется подкачать губки, делайте, но подходите с умом, не утиные губы или огромная грудь. Когда есть на это показания, то операция спасает многих женщин. Это эмоциональный и психологический подъем. Я бы себе сделала операцию, и впереди мне это предстоит. Как только сделаю, то расскажу. Это точно будет абдоминопластика (прим. ред. - объемное оперативное вмешательство, осуществляемое с целью восстановления эстетических пропорций живота), диастаз надо сшить. Но опять же – рожать хочется», – объяснила артистка.

Полное интервью с Надеждой Ангарской о личной жизни, начале карьеры и отношении к критике можно прочитать здесь.