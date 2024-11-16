«Легкая беззаботная жизнь»: Диана Шурыгина рассказала о своих заработках после скандала с изнасилованием

В 2016 году 16-летняя школьница из Ульяновска Диана Шурыгина прославилась на всю страну после скандала с изнасилованием на вечеринке. Девушка участвовала в различных ток-шоу, делилась своей историей в соцсетях и развивала свой блог.

Как призналась Диана, скандальная репутация помогла ей стать популярной и зарабатывать на продаже рекламы в своем блоге. Она заверила, что может позволить себе персонального повара и беззаботную жизнь.

«У меня сейчас личный повар, а что такого?!» - заявила Шурыгина.

Как подчеркнула Диана, сейчас она не состоит в отношениях и обеспечивает себя сама. При этом она призналась, что мечтает встретить мужчину, который обязательно должен быть значительно старше ее.

«Я стараюсь просто каждый день классно проживать по максимуму. И вообще не париться. Мне нравится вот такая легкая беззаботная жизнь. Гулять с собакой, путешествовать», — приводит StarHit слова Шурыгиной.

Напомним, в 2016 году девушка обвинила в изнасиловании 20-летнего Сергея Семенова. Они познакомились на вечеринке в съемном коттедже. Как утверждала 16-летняя Диана, она пила алкоголь, но лишь «на донышке». Семенова приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Однако позже приговор смягчили до трех лет и трех месяцев колонии общего режима. Спустя год его выпустили по УДО.

Ранее 25-летняя Шурыгина рассказала, что преодолела наркотическую зависимость и ведет здоровый образ жизни. Она снимает квартиру в Москве и мечтает стать мамой.