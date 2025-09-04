«Легенды»: актрисы из «Папиных дочек» Мирослава Карпович и Анастасия Сиваева сделали совместное фото в Кисловодске
© Starface.ru
Актрисы из сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович и Анастасия Сиваева сделали общее фото в Кисловодске. На них артистки позируют в платьях у вывески «Чай. Соки».
Совместное фото появилось в личном аккаунте Карпович. Актриса указала в публикации город Кисловодск Ставропольского края.
Она позировала на снимке в белых туфлях и платье с рукавами-воланами и цветным низом. На голове Мирославы был светлый ободок, который украшал прическу в виде кудрей.
Сиваева была в длинном платье по фигуре с открытыми руками и в золотистых туфлях. Волосы были выпрямлены, взгляд скрывали солнцезащитные очки.
Карпович оставила несколько тегов под публикацией, намекая на их отличный внешний вид. «Молодеем», «Свежи», «С годами лучше», - говорилось под постом.
«Мы с Сиваевой. Ждете на экранах?» - обратилась Карпович к интернет-пользователям.
В Сети восхитились актрисами, игравшими в сериале Дашу и Машу Васнецовых. «Красавицы, любимые», «Легенды», «Нереальные», «Любимый дуэт Маша и Даша», - писали под постом.
Ранее актер Александр Самойленко в интервью сайту «Страсти» рассказал, что его уговорили сняться в продолжении «Папиных дочек». Потом он понял, что совершил ошибку.