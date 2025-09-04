«Легенды»: актрисы из «Папиных дочек» Мирослава Карпович и Анастасия Сиваева сделали совместное фото в Кисловодске

Актрисы из сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович и Анастасия Сиваева сделали общее фото в Кисловодске. На них артистки позируют в платьях у вывески «Чай. Соки».

Совместное фото появилось в личном аккаунте Карпович. Актриса указала в публикации город Кисловодск Ставропольского края.

Она позировала на снимке в белых туфлях и платье с рукавами-воланами и цветным низом. На голове Мирославы был светлый ободок, который украшал прическу в виде кудрей.

Сиваева была в длинном платье по фигуре с открытыми руками и в золотистых туфлях. Волосы были выпрямлены, взгляд скрывали солнцезащитные очки.

Карпович оставила несколько тегов под публикацией, намекая на их отличный внешний вид. «Молодеем», «Свежи», «С годами лучше», - говорилось под постом.

«Мы с Сиваевой. Ждете на экранах?» - обратилась Карпович к интернет-пользователям.

В Сети восхитились актрисами, игравшими в сериале Дашу и Машу Васнецовых. «Красавицы, любимые», «Легенды», «Нереальные», «Любимый дуэт Маша и Даша», - писали под постом.

Ранее актер Александр Самойленко в интервью сайту «Страсти» рассказал, что его уговорили сняться в продолжении «Папиных дочек». Потом он понял, что совершил ошибку.