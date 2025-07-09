«Я очень мечтаю влюбиться»: актер Александр Самойленко о «Папиных дочках», автомобильной аварии и бизнесе

61-летний актер Александр Самойленко принял участие в фестивале «В кругу семьи», который организован при поддержке Госкорпорации «Ростех» и Министерства культуры РФ. Артист рассказал сайту «Страсти» о съемках в продолжении сериала «Папины дочки», состоянии здоровья после автомобильной аварии и огромном желании влюбиться.

Многие знают вас по сериалу «Папины дочки». В 2024 году вы согласились сняться в продолжении. Почему не хотели, почему передумали?

Я снялся в одном эпизоде буквально, потому что уговорили. Не более того. Я понял, что совершил очередную ошибку. Не надо было соглашаться. Вступать в одну и ту же воду бессмысленно. Я посмотрел первую серию, мне она не понравилась. Я не говорю, что мне понравились те «Папины дочки», но хотя бы формат был понятен. А сейчас еще кино снимают. Мне кажется, это не та история. Хотя она нравится зрителям, раз снимают. У каждого свой вкус.

С кем из режиссеров было комфортнее всего работать? С кем хотели бы поработать?

Я очень люблю Клима Шипенко. Все работы с ним для меня очень важны. Я люблю режиссера, моего партнера Давида Ткебучаву. Считаю, он замечательный режиссер. Много талантливых. С удовольствием бы поработал с Сергеем Урсуляком.

С Сариком Андреасяном?

Во-первых, я его не знаю. Я не в восторге от кино, которое он снимает. В «Евгении Онегине» я отказался сниматься. Мне предложили, я даже не стал читать. И слава Богу, что отказался.

Вы успешный актер, режиссер, продюсер, занимались бизнесом. В каком качестве еще хотели бы себя попробовать?

Я все это делал вынужденно, не от большого удовольствия, а потому что надо было заниматься бизнесом. Я и сейчас занимаюсь бизнесом и всем, чем могу, для того, чтобы зарабатывать деньги. Я никогда не занимался тем, от чего не получал удовольствия. Так или иначе я от всего пытаюсь получать удовольствие. Все остальное не было смыслом моей жизни, кроме актерства. Осознано актерством хотел и хочу заниматься и пока буду.

Детям помогаете с актерской карьерой или они выбрали другой путь? Вообще звездная фамилия помогает или мешает?

Надо спрашивать у детей. Я в свое время разговаривал с Андрюшей Леоновым – сыном артиста Евгения Леонова, он мне рассказывал, что безумно стеснялся отца. Даже если они шли по улице, он рядом с ним не шел, всегда шел позади. Очень стеснялся. У моей однокурсницы Алены Яковлевой тоже были проблемы с фамилией. Это, скорее всего, стесняет детей. Но иногда и помогает. По своим детям я не могу судить, актерством занимается один сын. Мы с ним снимаемся в одном сериале. Наверное, ему чуть-чуть помогает.

Как вы считаете, пошлость в театре, как в спектаклях Константина Богомолова или в постановке с участием Настасьи Самбурской, уместно или запретить?

Это ужасно. Я не видел богомоловских спектаклей и постановки с Самбурской. Пошлость в театре чудовщина, да везде: и в быту, в жизни, а на сцене, на экране – вдвойне, втройне.

Многие рано начинают актерскую карьеру, взять, например, дочь Юлии Пересильд. Вы считаете, во сколько надо начинать и заканчивать актерскую карьеру?

Я бы своего ребенка не отдал сниматься. Если карьера начинается рано и продолжается всю жизнь, это прекрасно. Чаще всего бывает не так. Это огромная трагедия для человека, который был страшно востребован и вдруг карьера пришла к нулю. Я думаю, это человеческая трагедия. Много примеров, когда люди кончают жизнь самоубийством, спиваются. Я бы детей в таком раннем возрасте не отдал.

Многие хайпуют на теме разводов, лезут в драку, чтобы оставаться на слуху. Что бы никогда не сделали ради хайпа?

Я бы ничего не сделал ради хайпа. Я считаю, что ради хайпа не надо ничего делать, а ради карьеры нужно работать, играть на сцене, сниматься в кино, желательно в хороших проектах, что не так часто бывает.

Вы когда-то были гостем программы «Вечерний Ургант». Считаете, справедливо, что ведущего отменяют на ТВ, звезд отменяют за высказывания, их концерты?

Я считаю, несправедливо. Сейчас непростое время идет, к сожалению. Это влияет на внутричеловеческую, внутриполитическую обстановку. Думаю, связано с этим. Отмены не только ведущих, отмены артистов, людей.

В передаче «Судьба человека» вы рассказывали про автомобильную аварию, в которую попали, уснув за рулем. Водите машину после того ДТП или перестали? Последствия аварии беспокоят?

Я вожу машину, но в основном езжу с водителем. Не помню саму аварию, потому что я уснул. У меня была сложнейшая операция на позвоночнике, тяжело долго ездить за рулем.

Любовь для актера – обязательное условие? Это вдохновляет?

Я очень мечтаю влюбиться. Так же, как мечтаю, страшно боюсь. Потому что любовь, к сожалению, чаще всего жестокая и так или иначе происходит расставание с любимым человеком. Редко, когда это приводит к совместной жизни, особенно в таком возрасте. Теоретически, гипотетически мне хочется влюбиться, потому что внутреннее ощущение полета существует, но падать с этой высоты чаще всего больно. Как бы хочу, но не хочу физически.

Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?

Страсть – пора влюбленности. Наверное, это страсть.