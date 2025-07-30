79-летний телеведущий Леонид Якубович признался, что мечтает умереть на сцене. Его слова передает Kp.ru.

Накануне 80-летия Якубович заговорил о смертности человека и философском отношении к жизни. По словам знаменитости, его главная мечта — умереть на сцене или перед вылетом самолета.

«Если б меня спросили, о чем я мечтаю, – умереть на сцене. Или перед вылетом. Просто мгновенно на взлетной полосе. Не я произнес: «Легкой жизни я просил у Бога, легкой смерти надо бы просить»», – высказался телеведущий.

Якубович вспомнил, как в адаптации пьесы Мольера написал монолог о смерти. По его мнению, самое главное — это то, как долго дети будут приходить на могилу родителей.

«Все дело ведь только в том, через сколько дней, недель, месяцев, лет мои дети перестанут приходить на мою могилу, чтобы поговорить со мной. В этом все дело. Все остальное, в сущности, подвластно усмешке», — заявил Леонид.

Несмотря на возраст, Якубович продолжает работать в театре, на ТВ и увлекаться авиацией.

Ранее дочь Леонида Якубовича сообщила, что застряла в самолете из-за массовых задержек рейсов. Подробности читайте в этой новости.