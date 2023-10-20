Ледовый мюзикл с Иваном Охлобыстиным отменили сразу в двух городах России

Сразу в двух российских городах отменили ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви», в котором принимает участие актер Иван Охлобыстин. Шоу должно было пройти 20 октября в Магнитогорске и 21 — в Челябинске.

По данным Kp.ru, изначально премьеру мюзикла планировали показать на Урале весной 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса дату перенесли на неопределенный срок. Весной 2023 года билеты на шоу вновь появились в продаже, но позже показ перенесли на осень.

«Приносим свои извинения за причинённые неудобства, – сообщили в Городских зрелищных кассах, но не уточнили причину отмены шоу.

Иван Охлобыстин озвучил оного из персонажей мистического ледового шоу по мотивам романа Брэма Стокера.

Ранее мы писали, что Иван Охлобыстин избавился от алкогольной зависимости при помощи священника. До 23 лет он вел здоровый образ жизни. Однако на старте карьеры Охлобыстин стал злоупотреблять спиртными напитками. По словам артиста, он не сразу осознал наличие зависимости. Борьбу с недугом он начал лишь тогда, когда перестал пьянеть.