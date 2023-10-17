«Глобальное отравление»: Охлобыстин признался в алкоголизме

Актер Иван Охлобыстин избавился от алкогольной зависимости при помощи священника. Артист поделился откровением в эфире шоу «Жизнь и судьба».

Ни для кого не секрет, что в прошлом Иван имел проблемы с алкоголем. До 23 лет он вел здоровый образ жизни. Однако на старте карьеры, когда у него возникали трудности, Охлобыстин стал злоупотреблять спиртными напитками. По словам артиста, он не сразу осознал наличие зависимости. Борьбу с недугом он начал лишь тогда, когда перестал пьянеть.

«Это было глобальное отравление. Не скажу, что я был пьяный, но я встревожился, что это обыденно стало», — высказался актер.

Иван смог избавиться от зависимости при помощи церкви. Знаменитость познакомился со священником, который стал для него духовным наставником. Именно он помог Охлобыстину справиться с пагубной привычкой.

«30 лет мы уже прихожане, это мой духовный наставник. Есть какая-то неясность — спроси у духовника. У тебя нет столько опыта, чтобы на все ответить», — резюмировал Иван.

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