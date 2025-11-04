Ледовое шоу и гигантский торт в форме трона: как Евгений Плющенко отметил 43-летие в Петербурге

Заслуженный мастер спорта России, фигурист Евгений Плющенко посетил Санкт-Петербург. Помимо шоу, которое он устроил для зрителей, спортсмен отпраздновал в Северной столице свой день рождения.

Плющенко откатал праздничную программу в Ледовом дворце. Шоу с балетом «Спящая красавица» стало лучшим проектом семьи фигуриста. Об этом говорила его супруга Яна Рудковская.

Telegram-канал Молния | Питер опубликовал видео, на которое попало поздравительная часть шоу. 43-летнему Плющенко вручили гигантский торт в форме трона. Позже фигурист сделал на нем совместное фото со своей супругой и сыном Александром.

Омрачило праздник лишь то, что наследник именитого спортсмена попал в больницу после шоу. СМИ написали, что 12-летний Александр откатал программу с температурой 39. Из-за этого его состояние ухудшилось.