Лед плавится: фигуристка Алина Загитова показала роскошную фигуру в Дубае
Фото: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отправилась на отдых в Дубай. 20-летняя спортсменка наслаждается солнечной погодой и публикует фотографии в купальнике. Поклонники в восторге от роскошной фигуры брюнетки.
Знаменитость показала, как купается в бассейне. Она была в нежно-розовом бикини с маленькими трусиками. Для отдыха на суше Алина выбрала наряд поскромнее– белую рубашку и юбку-парео. Белая ткань струилась по стройному телу девушки. Она добавила несколько снимков, которые тут же осыпали комплиментами.
Фото: t.me/teamzagitova
«Красотка», «Афродита», «Такая стройная и красивая», «Смотри, чтобы тебя там не украли, красавица», «Прекрасная островитянка», «Снимись в бикини, грех скрывать такое тело», «Принцесса льда на отдыхе», – пишут в комментариях.
Напомним, что Загитова в арабской стране не только отдыхает, но и работает. Она принимала участие в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда о двух королевствах», которое прошло в ОАЭ 6 и 7 января.
Ранее мы писали об избраннике очаровательной фигуристки. В Сети обсуждают нового бойфренда Загитовой. Он всего на год старше своей спутницы.