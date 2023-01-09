Лед плавится: фигуристка Алина Загитова показала роскошную фигуру в Дубае

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отправилась на отдых в Дубай. 20-летняя спортсменка наслаждается солнечной погодой и публикует фотографии в купальнике. Поклонники в восторге от роскошной фигуры брюнетки.

Знаменитость показала, как купается в бассейне. Она была в нежно-розовом бикини с маленькими трусиками. Для отдыха на суше Алина выбрала наряд поскромнее– белую рубашку и юбку-парео. Белая ткань струилась по стройному телу девушки. Она добавила несколько снимков, которые тут же осыпали комплиментами.