«Лечу не просто так»: Ольга Бузова попрощалась с поклонниками и покинула Россию
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Поющая телеведущая Ольга Бузова шокировала фанатов, сообщив им о своем отъезде из России. При этом повод для беспокойства действительно существенный, ведь артистка уточнила, что едет точно не в отпуск и очень надолго.
В личном блоге Ольга сначала опубликовала фотографию с несколькими чемоданами, а затем выставила сторис прощания со страной. Телеведущая не раскрыла, куда держит путь, но намекнула, что это довольно далеко. В пункт назначения она летела с двумя пересадками. Так что версия поклонников по поводу Белоруссии, куда Бузова постоянно ездила из-за участия в музыкальном проекте, тут же отпала.
Ольга Бузова
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Также артистка призналась, что направляется не отдыхать. Последний ее отпуск был в январе 2022 года в Куршевеле, и с тех пор Ольга постоянно работала. В комментариях предположили, что телеведущая может направляться в Африку для съемок нового сезона «Звезд в Африке» для телеканала ТНТ. Однако пока Бузова никак не прокомментировала цель своего отъезда.
«Улетаю из Москвы оооочень НАДОЛГО… и уже так скучаю. Держите за меня кулачки. Но поскольку я НИКОГДА не без дела, лечу не просто так. Готовлю для вас очень много всего интересного на весну», - написала Ольга на своей странице в социальной сети.
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