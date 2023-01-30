«Лечу не просто так»: Ольга Бузова попрощалась с поклонниками и покинула Россию

Также артистка призналась, что направляется не отдыхать. Последний ее отпуск был в январе 2022 года в Куршевеле, и с тех пор Ольга постоянно работала. В комментариях предположили, что телеведущая может направляться в Африку для съемок нового сезона «Звезд в Африке» для телеканала ТНТ. Однако пока Бузова никак не прокомментировала цель своего отъезда.

«Улетаю из Москвы оооочень НАДОЛГО… и уже так скучаю. Держите за меня кулачки. Но поскольку я НИКОГДА не без дела, лечу не просто так. Готовлю для вас очень много всего интересного на весну», - написала Ольга на своей странице в социальной сети.

Ранее блогер похвасталась в Сети новой дорогой сумкой, однако нарвалась на хейтеров. Ее раскритиковали за полное безвкусие.