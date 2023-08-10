Лечит сына в кредит: бывшая жена мужа Макеевой рассказала о тяжелой жизни

Бывшая супруга Романа Малькова, который женат на актрисе Анастасии Макеевой, лечит младшему сыну зубы в кредит. Светлана рассказала о сложностях, с которыми сталкивается за рубежом. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Напомним, что многодетная художница после громкого развода уехала жить в США. Она обеспечивает семью, но регулярно сталкивается с финансовыми проблемами. Теперь часть средств будет уходить на кредит, который она взяла для оплаты лечения сына.

Светлана рассказала, что у младшего наследника появились проблемы с зубами. Ему потребовалось установить несъемный аппарат для расширения верхней челюсти. Ему нужно проходить с ним год. По словам Мальковой, на это уйдет по 135 долларов в месяц. Но она все равно рада.

«Это здорово, что есть возможность лечить зубы в кредит», — поделилась эмоциями женщина.

После переезда Светлана активно ведет соцсети и рассказывает обо всем, что творится в ее жизни. К примеру то, что женщина посещала пункт бесплатной раздачи еды, а в первые месяцы жила в доме-убежище. После она получила от государства квартиру, теперь у каждого из детей есть своя комната. По ее словам, отец никак не помогает, а алименты сократил до минимума.

Ранее мы писали о том, что актриса Макеева посещает святые места в надежде забеременеть. Она путешествует не одна, а с мужем.