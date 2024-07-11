Лечился в клинике и стал бродягой в США: что случилось с российским певцом Оскаром

Российский певец Оскар, который обрел популярность в России, переехал в Нью-Йорк и стал бродягой. Его засняли на Брайтон-Бич, а родственники рассказали, что лечение в психиатрической клинике не принесло никаких результатов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сестра исполнителя хита «Между мной и тобой» сообщила о том, что 45-летний Шамиль (настоящее имя Оскара) ходит по улицам и проводит время в забегаловках. Несмотря на то, что родные оплачивают ему квартиру, он все равно хочет вести бродяжнический образ жизни. В дело вмешались и поклонники творчества певца, которые предлагают ему помощь. Но он молча берет деньги и уходит.

Напомним, что в России артист был популярен, а в 2001 году даже получил «Золотой граммофон». Он переехал в США и в 2020 году сделал заявление о том, что он перестал быть прежним. При этом он продолжает петь и даже опубликовал треки о неразделенной любви на двух языках – английском и русском.

Сестра артиста говорит, что он проходил лечение в психиатрической клинике, но после стал замкнутым. После выписки он потерял документы, не стал их восстанавливать и почти ни с кем не общается, заявляя, что за ним следят.

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