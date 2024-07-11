«Это предательство»: автор хита «Город» Павел Кашин лишился всех своих песен

Автор хитов «Город» и «Гномики» Павел Кашин в результате мошеннической схемы потерял права на все свои песни, созданные за 30 лет. Он проиграл дело в суде и теперь не может получать авторские отчисления.

По словам музыканта, его обманула бывший директор Марианна Дубровская, с которой он проработал 25 лет и разошелся из-за разных взглядов на СВО. Женщина была против поездок Кашина в Донбасс с концертами.

При этом, кроме прав на песни, Дубровской также досталась доля в принадлежащем музыканту отеле в Петербурге.

Как рассказал Кашин изданию StarHit, экс-директор подделала его подпись и написала заявление от его имени в Warner Music с просьбой перевести авторские права на нее.

Кашин подал в суд, но в рассмотрении иска ему было отказано.

«Это предательство. Я столько их в своей жизни видел. Люди так за дешево продают. Мне кажется, она сошла с ума. Пытался, конечно, и сам поговорить, и мировую адвокат предлагала, но ничего не вышло. Уверяет, что все вернет, но только на словах», - рассказал Кашин.

При этом, говоря о ситуации с отелем, артист пояснил, что Дубровкая выступила в банке созаемщиком, когда он оформлял покупку, но фактически денег не вкладывала.

«Я все купил, она ни рубля не заплатила, но теперь — владелица половины. Говорю, давай переводи на меня. Только обещает», - констатировал Павел.

Ранее певец Сергей Жуков подтвердил, что намерен судиться за права на хиты группы «Руки Вверх!». Он опроверг информацию о том, что якобы проиграл «Издательству Джем», с которым когда-то сотрудничал. Певец подчеркнул, что контракт закончился много лет назад, и они с Алексеем Потехиным «ушли в свободное плавание» вместе со своими песнями.