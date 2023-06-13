Лечилась дома: учителя Полины Гагариной и Стаса Пьехи госпитализировали в тяжелом состоянии

В Москве госпитализировали педагога по вокалу Наталью Андрианову. Она учила петь таких звезд, как Полина Гагарина, Стас Пьеха, Мурат Насыров.

У 83-летней Андриановой диагностировали коронавирус. Педагог сдала тест, и он оказался положительным.

Как выяснилось, ей стало плохо в начале лета, но звездный педагог лечилась дома. Скорую вызвали, когда она была в тяжелом состоянии. У Андриановой выявили двустороннюю пневмонию. Состояние усугубляют сопутствующие заболевания.

По данным Telegram-канала Mash, сейчас состояние Андриановой улучшилось и стабилизировалось. Она по-прежнему остается под присмотром медиков.

Ранее мы писали о госпитализации певца Стаса Пьехи. Он попал в кардиореанимацию Боткинской больницы. По данным на 13 июня, инфаркт у музыканта не подтвердился. В субботу музыкант планирует выписаться из больницы.