Лечение продолжит дома: актрису Валентину Талызину выписали из больницы

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину выписали из больницы спустя почти две недели после госпитализации. По данным Telegram-канала Mash, ее состояние улучшилось.

89-летняя артистка продолжит лечение дома. Ей прописали препараты железа и лекарства для профилактики кровотечений.

Валентина Талызина известна своим участием в более чем 100 фильмах и телесериалах, среди которых «Приморский бульвар», «После дождичка в четверг», «Ирония судьбы, или С легким паром!». Она также озвучивала персонажей в различных фильмах и мультфильмах, включая маму Римму в серии мультфильмов «Простоквашино».

Напомним, Валентину Талызину госпитализировали 21 января с бронхопневмонией. Артистке стало плохо накануне ее дня рождения. Несмотря на недуг, в скором времени она планирует выйти на сцену.