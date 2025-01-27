«Лечение ей не помогло»: ушедшая от рака Евгения Добровольская слишком поздно обратилась к врачам

Актриса Евгения Добровольская, ушедшая из жизни 10 января, слишком поздно обратилась к врачам. Звезда фильма «Королева Марго» не придавала значения симптомам, а оказалось, что у нее было серьезное заболевание. Об этом в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ рассказала врач-онколог Елена Жукова.

По словам врача, первые симптомы рака появились у артистки еще в 2023 году. Однако тогда Евгения Добровольская не отнеслась к ним всерьез и не стала общаться к медикам, а на прием отправилась слишком поздно — у нее были выявлены обширные метастазы.

«Когда болезнь уже покинула орган и дала метастазы, к сожалению, был поставлен диагноз. Метастазы были обширные: легкие, головной мозг, подкожные метастазы. С учетом ответа на лечение можно сказать, что у нее была очень агрессивная форма рака. Лечение ей не помогло. Оно не сумело спасти ее от этой болезни, только приостановило», — поделилась Елена Жукова.

На фоне случившегося эксперт порекомендовала не игнорировать любой возникающий дискофорт, боли в животе и проблемы с пищеварением, которые долго не проходят. Елена Жукова отметила, что необходимо также ежегодно проходить всестороннее обследование организма. Это может позволить обнаружить онкологию на ранней стадии и начать лечение.

«Если болит живот день, два, неделю или месяц, понятно, что тут нужно идти к врачу. Элементарное обследование, общий анализ крови, а гастроскопия поставила бы диагноз сразу. Ранние симптомы рака не болят, поэтому диспасенсерные наблюдения или чекапы, которые необходимо проходить ежегодно всем, помогают выявить рак на ранней стадии», — заявила врач.

Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. По предварительной информации, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологии. Актриса узнала о страшном диагнозе за полтора года до смерти — у нее выявили агрессивную форму рака желудка.

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