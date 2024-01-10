«Лечат»: Ольга Яковлева прокомментировала свою госпитализацию

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ольга Яковлева сообщила о необходимости медицинской помощи, подтвердив, что она находится на лечении как дома, так и в больнице. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «360».

«Лечат, лечат... Я и дома, и в больнице. Периодически то там, то дома», – поделилась знаменитость.

Ольга Яковлева избегла разглашения подробностей о своем заболевании. Она отказалась комментировать дополнительные вопросы.

Причиной госпитализации стали приступы боли, кашель и слабость, по информации Telegram-канала Mash. 82-летнюю актрису доставили скорой помощи в одну из московских больниц. Медицинское обследование выявило воспалительный процесс, кисты в почках и проблемы с кишечником. Состояние Ольги Яковлевой оценено как средней степени тяжести.

Широкой публике актриса известна благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Слово для защиты», «Таня», «Страницы журнала Печорина», а также сериалу «Тяжелый песок». Ольга Яковлева также выступала на сценах Ленкома, театров на Таганке и Малой Бронной.

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