Лечащие врачи не разглашали: онколог постарался внести ясность в ситуацию с Заворотнюк

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из онкоклиники, но врачи не разглашали информацию о ее состоянии. Врач-онколог Игорь Долгополов проанализировал историю болезни артистки и внес ясность.

Специалист отметил, что «четыре года жизни – это очень хороший результат», так как обычно пациенты умирают спустя 1,5-2 года после постановки диагноза «глиобластома».

Долгополов допустил полное излечение, если опухоль и микроскопические остатки удалось удалить. Врач уверен, что в ситуации с актрисой пробовались разные методы лечения, однако результат зависит и от размера новообразования.

В случае, если опухоль занимала полмозга, то человек будет инвалидом. При небольшой глиобластоме есть шанс выздороветь и начать вести обычный образ жизни.

«В целом, качество жизни пациентов с опухолями центральной нервной системы, конечно, снижено, но многие могут себя обслуживать», — добавил врач.

Также он обратил внимание на большое значение процесса реабилитации – для возвращения пациента к жизни используют комплексные программы. Тогда могут восстановиться двигательные функции, умения читать, писать и другие.

Ранее стало известно, что муж Заворотнюк Петр Чернышев забрал актрису из онкоклиники. Она находилась в медучреждении с сентября 2022 года.