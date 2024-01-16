Бойкот окончен: Сергей Лазарев публично обратился к Филиппу Киркорову

Певец Сергей Лазарев перестал игнорировать коллегу Филиппа Киркорова. Исполнитель предпочитал поддерживать бойкот товарища после его участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

В конце декабря Филипп пришел на звездную тусовку, организованную экс-ведущей шоу «Орел и Решка», и сильно об этом пожалел. Из-за начавшегося скандала вокалиста стали вырезать из новогодних программ, а его выступления отменяли одно за другим. Публично поддерживать Киркорова в этот тяжелый период отказывались даже его старые друзья, в числе которых финалист «Евровидения». Однако спустя несколько недель Лазарев решил перестать игнорировать артиста.

В социальной сети Сергей публично обратился к Филиппу и поздравил его с выходом новой песни под названием «Слухи». Композиция стала ответом певца на объявленный ему бойкот.

«Филипп, с премьерой!» - оставил лаконичный комментарий Лазарев.

Напомним, что после извинений и выхода песни Киркорова поддерживали многие звезды. Его перестали игнорировать Ольга Бузова, Анастасия Стоцкая, Дмитрий Маликов, Яна Рудковская, Ольга Серябкина и другие.

Ранее Филипп Киркоров перевел белгородскому фонду помощи детям пять миллионов рублей.