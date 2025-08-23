«Лазарев есть»: Лера Кудрявцева объяснила, почему ей не интересен Алексей Воробьев

Лера Кудрявцева заявила, что Алексей Воробьев ей не интересен из-за Сергея Лазарева. Подробности приводит Super.ru.

Кудрявцева и Лазарев стали ведущими первого дня музыкального конкурса «Новая волна», который проходит в Казани. Тогда знаменитости устроили перепалку на сцене, развеселив зрителей мероприятия. А вот во второй день компанию ей составил уже Воробьев.

Будучи на сцене с Алексеем, Лера продолжила флиртовать с ее экс-возлюбленным Сергеем, который сидел в зале напротив нее.

Телеведущая публично заявила, что исполнитель хита «Сумасшедшая» ей не интересен, ведь у нее «Лазарев есть». Сергей на такое заявление певицы отметил, что у нее вообще-то муж имеется, но артистка отшутилась: «В Казани же его нет».

Кроме того, Кудрявцева публично заявила, что «быть мужьями и женами артистов — это кошмар».

