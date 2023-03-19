Ласково поглаживал: Александр Буйнов вышел в свет с молоденькой красоткой

Александр Буйнов вышел в свет с молоденькой девушкой, флиртуя на глазах у изумленных коллег. Несмотря на то, что певец в браке уже 40 лет с Аленой, на мероприятии он щекотал и поглаживал по спине Марию.

Оказалось, что Мария — телеведущая и в прошлом модель. Она дружит и с Буйновым, и с его женой. Кроме того, Александр является крестным отцом ее старшего ребенка.

Буйнов отметил, что жена не любит ходить на такие мероприятия, поэтому его сопровождает Мария. При этом каждый момент певец отчитывался жене по телефону. Мария часто шутит, что Алена имеет доверие к мужу, но проверить лишний раз не стесняется.

Ранее мы писали, что супруга Александра Буйнова пришла в ярость от его поступка.