«Дурак»: супруга Александра Буйнова пришла в ярость от его поступка

До Нового года остались считанные дни, поэтому многие звезды спешат не только подвести итоги, но и поделиться семейными традициями. Не стал исключением и Александр Буйнов, который в эксклюзивном интервью для портала “PROZVEZD” рассказал о планах на праздничную ночь.

Певец будет встречать Новый год в тесном семейном кругу. Как и у многих людей, у Александра с супругой есть свои обычаи. Выяснилось, что каждый год под бой курантов звездная пара загадывает желание и даже в такой ответственный момент позитивный Буйнов умудряется подшутить над возлюбленной. За это ему нередко достается.

«Аленка у меня спрашивает, загадал ли я желание и что попросил. Я отвечаю: "Чтобы ты меня поцеловала сейчас!". "Дурак", — кричит она. Правда, все равно целует, и так происходит каждый год», — с юмором рассказал Буйнов.

Ранее Юлия Ковальчук внесла ясность в вопрос о разладе в семье. По словам девушки, они разводятся с Алексеем каждый год. Подробности читайте в этой статье.