Ларису Долину не стали вырезать из новогоднего фильма с песней Инстасамки. Об этом сообщает РБК.

10 декабря в московском кинотеатре «Октябрь» прошел премьерный показ новогоднего фильма телеканала ТНТ «Невероятные приключения Шурика». В съемках принимала участие певица Лариса Долина, сцены с которой из-за скандала с продажей квартиры планировали вырезать из фильма.

Однако выступление певицы под песню Инстасамки «За деньги да» все же оставили в финальной версии. Во время показа кадров с Долиной с потолка на зрителей посыпались фальшивые доллары.

При этом создатели фильма решили обыграть скандал с певицей и в конце добавили ироничную надпись: «Клип создан под влиянием мошенников»

