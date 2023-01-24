Ларисе Рубальской потребовались очки после декабрьской болезни

Поэтесса Лариса Рубальская сообщила, что вынуждена носить очки, но никак не может к этому привыкнуть. Автор песен и переводчица заявила, что «ведь пора» носить аксессуар в 77 лет.

«Вдаль вижу плохо. А читать без очков могу самый мелкий шрифт», - призналась Рубальская.

Поэтесса обратилась к подписчикам с вопросом, идут ли ей очки. Большинство заявили, что они делают Рубальскую «более элегантной» и «молодят лицо».

В декабре сообщалось, что поэтесса находится в тяжелом состоянии. Врачи подозревали у нее коронавирус. Рубальская лежала дома с температурой 39 градусов. Из-за болезни она перенесла творческую встречу с поклонниками.