20:40, 24 января 2023
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Ларисе Рубальской потребовались очки после декабрьской болезни
«Вдаль вижу плохо»: Лариса Рубальская пожаловалась на зрение после болезни.
Фото: Игорь Генералов/ Starface.ru
Поэтесса Лариса Рубальская сообщила, что вынуждена носить очки, но никак не может к этому привыкнуть. Автор песен и переводчица заявила, что «ведь пора» носить аксессуар в 77 лет.
«Вдаль вижу плохо. А читать без очков могу самый мелкий шрифт», - призналась Рубальская.
Поэтесса обратилась к подписчикам с вопросом, идут ли ей очки. Большинство заявили, что они делают Рубальскую «более элегантной» и «молодят лицо».
В декабре сообщалось, что поэтесса находится в тяжелом состоянии. Врачи подозревали у нее коронавирус. Рубальская лежала дома с температурой 39 градусов. Из-за болезни она перенесла творческую встречу с поклонниками.
Источник фото:Игорь Генералов/ Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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