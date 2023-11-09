Лариса Удовиченко вышла на публику с мужчиной после тяжелой травмы: кокетливо улыбалась

Актриса Лариса Удовиченко вышла в свет после тяжелой травмы, которую получила в декабре прошлого года. 68-летняя звезда больше полугода восстанавливалась, а сейчас выглядит отлично. Об этом сообщает Kp.ru.

Напомним, что в прошлом году артистка лежала в больнице с компрессионным переломом позвоночника. Поклонники волновались за ее здоровье, но после реабилитации она вновь стала появляться на публике. Недавно Удовиченко посетила премьеру спортивной драмы «Легенда о самбо». Журналисты отметили, что женщина прекрасно выглядела и широко улыбалась.

Знаменитость позировала на красной дорожке не одна, а со своим коллегой Эвклидом Кюрдзидисом. Актер поддерживал подругу во время болезни и всегда был с ней на связи. Похоже, что Лариса полностью выздоровела. Она выглядела посвежевшей и примерила стильный наряд с туфлями на небольшом каблуке. Многие заметили, что артистке удалось сохранить стройную фигуру.

«Секрет стройной фигуры? Закрыть рот! Не есть пирожков, пирожных и хлебобулочных изделий!» – высказалась звезда.

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