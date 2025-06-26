«Кашляю, задыхаюсь»: 79-летняя Лариса Рубальская рассказала о тяжелой болезни

Поэтесса Лариса Рубальская рассказала о болезни, с которой столкнулась. Оказалось, что ей диагностировали хронический кашель, из-за которого ей было тяжело жить. Долгое время никто не мог помочь автору текстов, пока один из специалистов не уговорил ее на операцию.

В шоу «Секрет на миллион» на НТВ Рубальская призналась, что не могла говорить из-за проблем со здоровьем. Поэтессе приходилось постоянно ходить с платками и посещать врачей.

«Что мне только не делали, бронхоскопию под наркозом… Но ничего», - пожаловалась Лариса Алексеевна.

Только спустя длительное время поэтесса нашла грамотного специалиста. Он объяснил, что у нее широкий пищевод, поэтому желудочный сок из-за рефлюкса попадал в легкие и нарушал дыхание. Исправить это можно было только хирургическим путем.

«Мне сделали пять дырочек, операцию трехчасовую под наркозом. Все прошло, теперь я не кашляю. Понимаете, у меня в жизни нет сил, на которые я могу опереться. Я должна быть сама и в силе, и в здравии», - пояснила Рубальская.

По словам Ларисы Алексеевны, сейчас она следит за своим здоровьем и вовремя проходит все обследования.

Ранее Лариса Рубальская стала жертвой хейтеров в Сети.