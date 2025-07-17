Лариса Малюкова раскрыла секрет 65-летнего брака Александра Митты и Майоровой

Лариса Малюкова раскрыла секрет 65-летнего брака Александра Митты и Лилии Майоровой. Об этом сообщает The Voice.

17 июля в Москве простились с Александром Миттой, который умер после борьбы с раком почки. За 2,5 года до смерти режиссера ушла из жизни его жена. Вместе с Майоровой он прожил в браке 65 лет. По словам киноведа, все эти годы супругов объединяла «невозможная любовь». Александр и Лилия всегда гордились достижениями друг друга.

«Это была какая-то совершенно невозможная любовь двух художников, двух огромных личностей. Где не хватало Саши, Лилия занимала это пространство, моментально уходила на задний план. Она никогда не ездила, как жены, на съемки в эти командировки», — высказалась Малюкова.

Киновед отметила, что режиссер внес вклад в развитие кино. Он открыл новые жанры, актеров, а творческое вдохновение ему давала супруга.

«Ему было интересно жить, смотреть, любить Лилю и сына Женю. И это была действительно, а может быть, где-то вот здесь она и есть удивительно гармоничная, красивая жизнь. Светлая память, наша любовь», — резюмировала киновед.

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