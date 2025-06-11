Лариса Лужина сообщила, что ей повысили пенсию за звание народной артистки

Лариса Лужина заявила, что ей повысили пенсию за звание народной артистки. Ее слова передает aif.ru.

В беседе с журналистами Лужина объяснила, что ее пенсия складывается из двух составляющих. Первое пособие в 30 тысяч — от государства. Второе — доплата в 42 тысячи от мэра Москвы за звание народной артистки. По словам знаменитости, она благодарна мэру, поскольку из-за проблем со здоровьем и головокружения уже не может часто выходить на сцену.

«Нам раньше за звание ничего не платили. За народного, по-моему, просто добавили к пенсии 100 рублей, и все. Какие-то копейки. А вот то, что сделал Сергей Семенович, это великое дело. Потому что это огромное подспорье, потому что пенсия-то у нас, в принципе, мало чем отличается от общей пенсии. И поэтому, конечно, эта надбавка — очень большая помощь», — высказалась знаменитость.

По словам Лужиной, она молится за то, чтобы не было изменений и надбавку не отменили. Актриса отметила: помимо театра, у нее нет других источников заработка.

«Работать в полную меру сейчас уже мне сложно, я от спектаклей отказываюсь, мне трудно выходить, у меня кружится голова. Так что у меня нет уже никаких побочных заработков, получается», — пояснила она.

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