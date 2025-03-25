Актриса Лариса Лужина назвала справедливым освобождение Михаила Ефремова по УДО

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина отреагировала на новость об условно-досрочном освобождении (УДО) Михаила Ефремова из колонии. В беседе с aif.ru звезда фильма «Вертикаль» поддержала актера, осужденного за смертельное ДТП.

24 марта состоялось заседание, по результатам которого было одобрено ходатайство об УДО Михаила Ефремова, отбывающего наказание за ДТП со смертельным исходом. Лариса Лужина не скрывает, что рада освобождению артиста, и сочувствует коллеге, попавшему в «трагическую ситуацию».

«Произошла трагическая ситуация, достаточно сложная, но это никак не оправдывает его. Он виноват. А, с другой стороны, все может в жизни быть… Мне было очень больно за него», — высказалась актриса.

Звезда фильма «С любимыми не расставайтесь» назвала «недостатком» и «болезнью» алкоголизм артиста, пойманного за вождением в нетрезвом виде. Лариса Лужина выразила надежду на то, что Михаил Ефремов «сможет взять себя в руки» и пересмотреть взгляды на жизнь. Артистка назвала справедливым освобождение коллеги по УДО, который этого «заслужил».

«Все-таки есть какая-то справедливость. Повторюсь, я понимаю, что он виноват. Но, тем не менее, мне кажется, Миша уже заслужил того, чтобы его освободили. Он уже многое испытал. <…> По-моему, это для него страшный урок», — заявила Лариса Лужина.

В заключение актриса пожелала Михаилу Ефремову, чтобы он забыл все случившееся, «как страшный сон», а также здоровья, «хорошей жизни и работы».

Напомним, в 2020 году артист, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб курьер из Рязани Сергей Захаров. В отношении Михаила Ефремова было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, после чего сообщил о завершении карьеры. В 2024 году стало известно, что актер получил право подать ходатайство об УДО.

Ранее мы писали о том, что актер Гоша Куценко не смог сдержать слез, узнав об освобождении Михаила Ефремова по УДО.