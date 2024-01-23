Лариса Лужина рассказала, как Владимир Высоцкий подвергался травле

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина вспомнила, как актера, поэта и исполнителя Владимира Высоцкого пытались затравить. Об этом сообщает aif.ru.

Известно, что Лужина познакомилась с Высоцким на съемочной площадке фильма Станислава Говорухина «Вертикаль» в 1966 году. Тогда же актрисе посчастливилось стать прототипом героини его песни «Она была в Париже».

При этом артистка не скрывает, что в то время великий поэт активно подвергался травле.

«Запреты были. Был на нем ореол загадочности, потому что он был запрещенным. В "Вертикали" его тоже не хотели снимать, потому что он был под табу, и директор картины говорил: «Высоцкий нам не нужен. Это головная боль», — заявила Лужина.

84-летняя актриса отметила, что даже после того, как Высоцкого все-таки утвердили на роль, создатели запретили использовать в киноленте его композиции. Она подчеркнула, что в тот момент кинематографисты не осознавали, что именно песни артиста подарят картине жизнь.

«Не было бы его песен — не было бы вообще этой картины. Картина-то слабенькая», — заключила она.

Ранее сообщалось, что Ларису Лужину посадили на диету из-за проблем со здоровьем.