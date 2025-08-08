Лариса Лужина посоветовала Филиппу Киркорову не выражать восторгов Софии Ротару

Актриса Лариса Лужина дала совет певцу Филиппу Киркорову, который публично поздравил свою коллегу Софию Ротару с днем рождения. Народная артистка РСФСР считает, что ему не стоило выражать восторгов.

Ее мнение приводит издание «Абзац».

Киркоров поздравил Ротару, поддерживающую ВСУ, чем разозлил подписчиков. На его странице в соцсети оставили множество негативных комментариев.

Лужина усомнилась, что Киркоров и Ротару разговаривали с глазу на глаз и выяснили гражданскую позицию друг друга.

«Филипп сказал то, что думает. Я бы на его месте не стала выражать восторгов. София Ротару выбрала свой путь», - сказала актриса.

Она удивилась, что певица «вызывает у кого-то интерес». Лужина сказала: «К подобным людям отношусь так себе».

Ротару перестала приезжать в Россию в 2022 году. Она редко публикует какую-либо информацию в соцсетях. Однако в свой день рождения сделала исключение. Певица выложила фото в день 78-летия – на снимке артистка позирует на фоне Андреевской церкви в Киеве.