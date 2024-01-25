Лариса Лужина не стала скрывать, что Владимир Высоцкий проявлял к ней внимание

Актриса Лариса Лужина призналась, что Владимир Высоцкий в 1965 году написал в ее честь песню «Она была в Париже». Артистка также не стала скрывать, что Высоцкий за ней ухаживал, но подчеркнула, что музыкант проявлял внимание ко всем женщинам.

«Не было такого, чтобы он переступал какую-то границу. К тому же он дружил с моим мужем, поэтому у нас не могло быть ничего, кроме дружбы. Может, и были какие-то чувства с его стороны, Володя был очень любвеобильный», — рассказала Лужина в беседе с RT.

Кроме того, Высоцкий сильно переживал из-за того, что его долгое время не признавали поэтом. По словам Лужиной, коллеги музыканта не спешили пускать его «в свою элиту».

«Евтушенко, Рождественский — они все были тогда на слуху. С Володей они дружили, но считали, что он не поэт, а просто песенник. Его стихи были просты и понятны всем, интеллигентам, космонавтам, рабочим и крестьянам. А это очень сложно — быть простым», — отметила актриса.

Ранее Лариса Лужина пожаловалась, что ее преследуют поклонники уехавшей из России Аллы Пугачевой. Некоторое время назад актриса дала интервью, в котором высказалась о назвавшей «холопами» певице и переадресовала оскорбления Пугачевой в ее же адрес.