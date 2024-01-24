«Каждый день подходят»: фанаты Аллы Пугачевой досаждают Ларису Лужину

Актриса Лариса Лужина не стала скрывать, что ее преследуют фанатки Пугачевой, об этом сообщает aif.ru.

Некоторое время назад актриса Лариса Лужина дала интервью журналистам, в котором высказалась о словах Аллы Пугачевой, которая ранее называла некоторых россиян «холопами».

Тогда Лужина переадресовала оскорбления певицы в ее же адрес.

«Пугачева тоже холопка, значит. Как была холопка, так и осталась», — рассказывала она.

Сейчас актриса пожаловалась на повышенное внимание со стороны поклонников творчества Аллы Борисовны. По ее словам, многие начали донимать ее вопросами о том, почему она оскорбила певицу.

«Ко мне буквально чуть ли не каждый день подходят уже несколько месяцев — после того, как я вам дала интервью. Говорят: „Зачем вы оскорбили Аллу Борисовну? Почему назвали её быдлом?“. А я не называла Пугачеву быдлом, я просто сказала: раз она считает нас холопами, значит, она и сама холопка», — рассказала она.

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