«Если не плюнешь, то трудно будет»: Лариса Лужина назвала причину критики России звездами-эмигрантами

Актриса Лариса Лужина считает, что уехавшие из страны звезды критикуют Россию ради денег. По ее словам, живя за границей, им нельзя молчать. Об этом она рассказала в беседе с mk.ru.

Больше двух лет назад многие отечественные знаменитости предпочли эмигрировать из-за несогласия с политикой государства. Некоторые из них, находясь в Европе и США, много негативно высказываются о Родине, что возмущает их соотечественников. Лариса Лужина призналась, что лично ей нет дела до переехавших артистов, но она знает, из-за чего они скандалят.

Актриса заявила, что им необходимо говорить, чтобы им давали жить за рубежом. Не исключено, что за это они еще и получают приличные гонорары.

«Если не плюнешь в сторону России, то трудно будет. Вот это обидно – слышать гадости в адрес той страны, которая им дала все. Но молчать там им нельзя. Все денег стоит», - поделилась мнением Лужина.

Как оказалось, Лариса Анатольевна могла сама остаться жить за границей. Ей предлагали работу в Германии, однако она отказалась, так как не представляла себя без России. Притом, что чистокровной русской она не является. По словам актрисы, у нее в роду есть шведы и эстонцы.

Ранее Лариса Лужина раскритиковала Барбару Брыльску за проклятия в адрес России.