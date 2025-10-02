Лариса Луппиан заявила, что Алиса Фрейндлих стала знаменитой благодаря ее мужу. Об этом сообщает NEWS.ru.

Актриса Лариса Луппиан уверена, что большую роль в популярности Алисы Фрейндлих сыграл ее муж Игорь Владимиров, который работал режиссером и худруком театра им. Ленсовета.

«Для того чтобы стать кумиром, нужно очень много составляющих, помимо природного таланта. Игорь Петрович сделал все для того, чтобы Алиса Бруновна сверкала всеми красками. Например, обо мне никто так не заботился с творческой точки зрения», — рассказала она.

При этом сама Луппиан считает, что быстро перестала быть интересна режиссеру театра, поэтому она не получала большого количества ролей.

«Не дают ролей, режиссер не видит тебя как творческую единицу, все время какие-то препятствия. Прорывалась своими силами», — заявила она.

