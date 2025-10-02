«Капризничает»: жена Михаила Боярского рассказала о состоянии актера после травмы

Худрук театра имени Ленсовета, актриса Лариса Луппиан рассказала о самочувствии знаменитого мужа Михаила Боярского после падения с высоты. По ее словам, народный артист России почти восстановился и вернулся к репетициям в театре имени Ленсовета.

При этом Луппиан пожаловалась, что Боярский позволяет себе иногда капризничать. Кроме того, актер пока не готов к выездным съемкам, хотя получает много предложений.

«У него были проблемы, упал с достаточно большой высоты, вышел из строя на пару месяцев — перелом. Сложно было потом вернуться. Восстановился, репетирует в театре», — рассказала Луппиан в интервью NEWS.ru.

Она поблагодарила врачей за быстрое восстановление Боярского, а также отметила, что актеру в том числе помогла и домашняя спокойная обстановка.

«Настроение у него переменчивое. То все хорошо, то немножко капризничает. По-разному», — резюмировала актриса.

Напомним, 26 июня Боярского госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга. Артиста положили в отделение сосудистой кардиологии из-за осложнений после операции. У Боярского сводило икроножные мышцы даже при минимальной ходьбе, поэтому в середине июня ему установили специальный каркас в ногу. Хирургическое вмешательство привело к появлению забрюшной гематомы, острого почечного кровотечения и анемии тяжелой степени. Состояние усугубил диабет.

Ранее Михаил Боярский высказался о семейной жизни с Ларисой Луппиан. Звезды в браке уже 48 лет и скоро будут отмечать «золотую» свадьбу. Боярский признался, что считает себя подкаблучником, и это его совсем не огорчает.