«Да, я подкаблучник»: Михаил Боярский признался, что любит угождать жене

Михаил Боярский уже 50 лет состоит в браке с народной артисткой России Ларисой Луппиан. Пара несколько раз была на грани расставания, но им удалось сохранить отношения спустя десятилетия. Певец признается, что старается угождать супруге — он считает себя подкаблучником.

74-летний актер признался: ему важно быть полезным и угодить супруге. К этому он относится совершенно спокойно.

«Люблю ходить в магазины и в аптеку со списком, игрушки детям купить, книги, доставать билеты. Делаю то, что необходимо. Да, я подкаблучник. И рад, что у меня есть каблук, который может опереться на меня», — рассказал артист в интервью изданию «7Дней.ru».

Боярский женился на Ларисе Луппиан в 1977 году. В 1980 году у супругов родился сын Сергей, а спустя пять лет на свет появилась дочь Елизавета, которая активно снимается в кино и играет в театре.

Напомним, в ноябре текущего года Михаила Боярского доставили в больницу с инфарктом. Медикам удалось стабилизировать состояние артиста спустя сутки после госпитализации. Все это время артиста поддерживала его супруга.